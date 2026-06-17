Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Profitabler Rightmove-Einstieg?
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17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rightmove-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Rightmove-Papier bei 5,34 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 874,063 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rightmove-Aktien wären am 16.06.2026 8 184,03 GBP wert, da der Schlussstand 4,37 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 18,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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