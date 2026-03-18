FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rio Tinto-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,15 GBP. Bei einem Rio Tinto-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,628 Rio Tinto-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.03.2026 3 353,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 67,57 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 3 353,35 GBP, was einer positiven Performance von 235,33 Prozent entspricht.

Rio Tinto wurde am Markt mit 110,00 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at