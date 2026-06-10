FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rio Tinto-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers betrug an diesem Tag 19,42 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,493 Rio Tinto-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.06.2026 3 846,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 74,69 GBP belief. Damit wäre die Investition 284,60 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 123,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at