FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Rio Tinto-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51,40 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,455 Rio Tinto-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 317,70 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Anteils am 21.07.2026 auf 67,73 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 31,77 Prozent.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 107,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at