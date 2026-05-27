Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Investmentbeispiel 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Rio Tinto eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,25 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 203,046 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 79,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 097,46 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,97 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 126,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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