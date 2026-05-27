Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Investmentbeispiel
|
27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49,25 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investierten, hätten nun 203,046 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 79,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 097,46 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,97 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Rio Tinto einen Börsenwert von 126,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
26.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
22.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
21.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)