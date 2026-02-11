FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rio Tinto-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,65 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, befänden sich nun 167,645 Rio Tinto-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 874,27 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Anteils am 10.02.2026 auf 70,83 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,74 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 114,43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at