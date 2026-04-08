FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rio Tinto-Aktien verdienen können.

Am 08.04.2021 wurde die Rio Tinto-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rio Tinto-Anteile bei 57,94 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,260 Rio Tinto-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers auf 71,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 228,72 GBP wert. Mit einer Performance von +22,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Rio Tinto wurde jüngst mit einem Börsenwert von 115,52 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at