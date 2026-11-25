Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Performance im Blick
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.11.2016 wurde das Rio Tinto-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,13 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 32,123 Rio Tinto-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 55,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 782,85 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 782,85 GBP entspricht einer Performance von +78,28 Prozent.
Jüngst verzeichnete Rio Tinto eine Marktkapitalisierung von 93,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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