FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Rio Tinto eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,58 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Rio Tinto-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,651 Rio Tinto-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,85 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 06.01.2026 auf 62,91 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent gesteigert.

Alle Rio Tinto-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at