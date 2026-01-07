Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Rio Tinto-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Rio Tinto-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,58 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Rio Tinto-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,651 Rio Tinto-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,85 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 06.01.2026 auf 62,91 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,85 Prozent gesteigert.
Alle Rio Tinto-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 98,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rio Tinto plc
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
