FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rio Tinto-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Rio Tinto-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,46 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,301 Rio Tinto-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,03 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 14.07.2026 auf 69,55 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 160,03 GBP, was einer positiven Performance von 60,03 Prozent entspricht.

Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 109,49 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at