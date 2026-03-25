Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Rio Tinto-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Rio Tinto-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Rio Tinto-Papier bei 48,56 GBP. Bei einem Rio Tinto-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 205,931 Rio Tinto-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 346,38 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 24.03.2026 auf 64,81 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,46 Prozent.

Am Markt war Rio Tinto jüngst 105,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

mehr Analysen
20.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 75,99 1,43% Rio Tinto plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen