Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Profitabler Rio Tinto-Einstieg?
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25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Rio Tinto-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Rio Tinto-Papier bei 48,56 GBP. Bei einem Rio Tinto-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 205,931 Rio Tinto-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 346,38 GBP, da sich der Wert eines Rio Tinto-Papiers am 24.03.2026 auf 64,81 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33,46 Prozent.
Am Markt war Rio Tinto jüngst 105,35 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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