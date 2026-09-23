Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Profitable Rio Tinto-Investition? 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rio Tinto-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Rio Tinto-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rio Tinto-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,58 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rio Tinto-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,585 Rio Tinto-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 1 489,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 72,34 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Rio Tinto jüngst 117,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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