Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Lohnender Rio Tinto-Einstieg?
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Rio Tinto-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Rio Tinto-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,53 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 21,492 Rio Tinto-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 1 611,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 74,97 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,12 Prozent angezogen.
Insgesamt war Rio Tinto zuletzt 122,14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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