Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Anlage
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rolls-Royce-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag 2,31 GBP wert. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 433,473 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 20.11.2026 5 516,37 GBP wert, da der Schlussstand 12,73 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 451,64 Prozent zugenommen.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 104,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15,61
|3,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung setzt ein: ATX auf Erholungskurs -- DAX mit robustem Auftakt in die neue Woche -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in China
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.