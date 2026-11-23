Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rolls-Royce-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Rolls-Royce-Aktie an diesem Tag 2,31 GBP wert. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 433,473 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Rolls-Royce-Anteile wären am 20.11.2026 5 516,37 GBP wert, da der Schlussstand 12,73 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 451,64 Prozent zugenommen.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 104,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at