Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Profitabler Rolls-Royce-Einstieg?
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27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,95 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 494,721 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 14,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148 563,27 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 385,63 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 118,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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