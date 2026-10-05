FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,69 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,558 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,77 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,42 GBP wert. Damit wäre die Investition 26,42 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 122,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at