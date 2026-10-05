Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rentabler Rolls-Royce-Einstieg? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,69 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,558 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,77 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,42 GBP wert. Damit wäre die Investition 26,42 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 122,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
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