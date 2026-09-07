FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,76 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 929,800 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 14,89 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 848,44 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 848,44 GBP entspricht einer Performance von +38,48 Prozent.

Rolls-Royce wurde am Markt mit 123,87 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at