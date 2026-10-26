Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Langfristige Performance 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,566 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 460,63 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 23.10.2026 auf 11,64 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 360,63 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 96,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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