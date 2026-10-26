Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Langfristige Performance
|
26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 39,566 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 460,63 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 23.10.2026 auf 11,64 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 360,63 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 96,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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