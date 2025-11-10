Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitabler Rolls-Royce-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rolls-Royce gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,86 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11 633,318 Rolls-Royce-Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 07.11.2025 132 445,32 GBP wert, da der Schlussstand 11,39 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 224,45 Prozent.

Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten