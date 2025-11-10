FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rolls-Royce gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,86 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11 633,318 Rolls-Royce-Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 07.11.2025 132 445,32 GBP wert, da der Schlussstand 11,39 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 224,45 Prozent.

Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 95,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at