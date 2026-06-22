Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Investment im Blick
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22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 22.06.2023 wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,56 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,082 Rolls-Royce-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (14,08 GBP), wäre das Investment nun 902,40 GBP wert. Mit einer Performance von +802,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 117,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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