Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Anlage 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.07.2023 wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 1,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 647,668 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 8 844,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,66 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 784,46 Prozent.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.07.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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