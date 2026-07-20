Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Anlage
|
20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.07.2023 wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 1,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 647,668 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 8 844,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,66 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 784,46 Prozent.
Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
10:04
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.07.26
|Allianz aus Boeing, Lufthansa und Rolls-Royce treibt Innovationen voran - Aktie im Fokus (Dow Jones)
|
16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
14.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|16,03
|-0,02%