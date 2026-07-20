FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.07.2023 wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 1,54 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 647,668 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.07.2026 8 844,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,66 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 784,46 Prozent.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at