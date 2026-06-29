Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Profitabler Rolls-Royce-Einstieg?
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29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rolls-Royce-Papier an diesem Tag bei 0,99 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 014,919 Rolls-Royce-Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 26.06.2026 14 271,80 GBP wert, da der Schlussstand 14,06 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 327,18 Prozent gleich.
Am Markt war Rolls-Royce jüngst 117,51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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