Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rentabler Rolls-Royce-Einstieg?
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 1,09 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 919,625 Rolls-Royce-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 136,66 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 30.01.2026 auf 12,11 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 013,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 102,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|14,12
|0,14%