FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 1,09 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 919,625 Rolls-Royce-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 136,66 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 30.01.2026 auf 12,11 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 013,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 102,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at