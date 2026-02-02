Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Rentabler Rolls-Royce-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Rolls-Royce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 1,09 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 919,625 Rolls-Royce-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 136,66 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 30.01.2026 auf 12,11 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1 013,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 102,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

30.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Rolls-Royce Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Rolls-Royce Plc 14,12 0,14% Rolls-Royce Plc

