Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Anlage
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25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,49 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Rolls-Royce-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 720,430 Rolls-Royce-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 83 924,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,49 GBP belief. Mit einer Performance von +739,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 104,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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