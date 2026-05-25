FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,49 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Rolls-Royce-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 720,430 Rolls-Royce-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 83 924,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,49 GBP belief. Mit einer Performance von +739,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 104,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at