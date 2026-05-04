Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Lohnende Rolls-Royce-Investition?
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04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Rolls-Royce-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag bei 1,04 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 659,036 Rolls-Royce-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 115 831,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,99 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 058,31 Prozent zugenommen.
Alle Rolls-Royce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 100,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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