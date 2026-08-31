FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,64 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hat, hat nun 378,444 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 15,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 790,95 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 479,09 Prozent angewachsen.

Am Markt war Rolls-Royce jüngst 127,40 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at