Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Profitable Rolls-Royce-Anlage?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 1,03 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97,409 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 11,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,98 GBP wert. Damit wäre die Investition um 1 065,98 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 101,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
