FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Rolls-Royce-Anteile bei 1,03 GBP. Bei einem Rolls-Royce-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97,409 Rolls-Royce-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 11,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,98 GBP wert. Damit wäre die Investition um 1 065,98 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 101,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at