Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Rolls-Royce-Performance im Blick
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen
Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,52 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 657,895 Rolls-Royce-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (11,29 GBP), wäre das Investment nun 7 430,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 643,03 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Rolls-Royce eine Marktkapitalisierung von 94,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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