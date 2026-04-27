Rolls-Royce Aktie

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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Performance im Blick 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Rolls-Royce-Einstiegs gewesen.

Rolls-Royce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,52 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 657,895 Rolls-Royce-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (11,29 GBP), wäre das Investment nun 7 430,26 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 643,03 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Rolls-Royce eine Marktkapitalisierung von 94,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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