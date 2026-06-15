Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Profitable Rolls-Royce-Investition? 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rolls-Royce gewesen.

Am 15.06.2025 wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 149,425 Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 12.06.2026 15 034,48 GBP wert, da der Schlussstand 13,08 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 50,34 Prozent vermehrt.

Rolls-Royce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,48 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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