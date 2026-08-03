FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,58 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 38,802 Rolls-Royce-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (14,68 GBP), wäre das Investment nun 569,54 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 469,54 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 122,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at