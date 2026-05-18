FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Rolls-Royce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.05.2025 wurde das Rolls-Royce-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rolls-Royce-Papier bei 8,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 123,518 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 1 408,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,40 GBP belief. Damit wäre die Investition 40,81 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Rolls-Royce einen Börsenwert von 95,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at