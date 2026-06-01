FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RS Group von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in RS Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades RS Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,87 GBP wert. Bei einem RS Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 487,967 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 6,67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 264,74 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 23 264,74 GBP entspricht einer Performance von +132,65 Prozent.

Jüngst verzeichnete RS Group eine Marktkapitalisierung von 3,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at