WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442

Frühes Investment 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verdienen können.

Am 16.02.2025 wurden RS Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,55 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 527,884 RS Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (7,24 GBP), wäre das Investment nun 11 061,88 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,62 Prozent.

RS Group wurde am Markt mit 3,43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

