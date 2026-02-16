RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Frühes Investment
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.02.2025 wurden RS Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,55 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 527,884 RS Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (7,24 GBP), wäre das Investment nun 11 061,88 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,62 Prozent.
RS Group wurde am Markt mit 3,43 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
