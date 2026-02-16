FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RS Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RS Group-Aktien verdienen können.

Am 16.02.2025 wurden RS Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,55 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 527,884 RS Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (7,24 GBP), wäre das Investment nun 11 061,88 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,62 Prozent.

RS Group wurde am Markt mit 3,43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at