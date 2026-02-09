RS Group Aktie
WKN: 862727 / ISIN: GB0003096442
|Langfristige Performance
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RS Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die RS Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das RS Group-Papier bei 2,06 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RS Group-Aktie investiert, befänden sich nun 486,618 RS Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des RS Group-Papiers auf 6,97 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 391,73 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,17 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für RS Group eine Börsenbewertung in Höhe von 3,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
