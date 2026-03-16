FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RS Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in RS Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden RS Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die RS Group-Aktie bei 6,04 GBP. Bei einem RS Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,570 RS Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RS Group-Aktie auf 6,31 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,56 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,56 Prozent.

Der Marktwert von RS Group betrug jüngst 2,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at