Performance im Blick 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Wert RS Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RS Group von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RS Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die RS Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RS Group-Aktie bei 6,81 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 146,951 RS Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 6,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,98 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 4,70 Prozent vermindert.

Alle RS Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

