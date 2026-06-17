Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Profitabler Sage-Einstieg? 17.06.2026 10:04:19

FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Sage-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sage-Anteile bei 5,91 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 692,047 Sage-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 8,23 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 928,93 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 39,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 7,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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