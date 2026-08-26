FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sage-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sage-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,52 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,509 Sage-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,07 GBP wert. Damit wäre die Investition um 16,07 Prozent gestiegen.

Sage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at