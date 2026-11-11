FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sage von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sage-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sage-Aktie an diesem Tag bei 11,26 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Sage-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 888,099 Sage-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 199,82 GBP, da sich der Wert eines Sage-Papiers am 10.11.2026 auf 11,49 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 2,00 Prozent.

Am Markt war Sage jüngst 10,42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at