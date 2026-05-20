Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Lukrative Sage-Anlage?
|
20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sage-Papiers betrug an diesem Tag 5,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 169,348 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 1 537,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,08 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,77 Prozent zugenommen.
Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLC
|
20.05.26
|Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
20.05.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Handel in London: FTSE 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
15.05.26