FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Sage-Papiers betrug an diesem Tag 5,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 169,348 Sage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.05.2026 1 537,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,08 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,77 Prozent zugenommen.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at