FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Sage-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,42 GBP. Bei einem Sage-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,486 Sage-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,54 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 06.10.2026 auf 10,05 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 35,54 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 9,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at