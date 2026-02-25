Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Lohnendes Sage-Investment?
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.02.2016 wurde die Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sage-Anteile bei 5,86 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 170,648 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 7,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 342,66 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,27 Prozent vermehrt.
Sage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
