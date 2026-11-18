Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühe Investition
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.11.2023 wurde das Sage-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sage-Papier 9,84 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das Sage-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,158 Sage-Anteilen. Die gehaltenen Sage-Aktien wären am 17.11.2026 115,40 GBP wert, da der Schlussstand 11,36 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,40 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 10,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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