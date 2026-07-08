Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Frühes Investment
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08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Sage-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,93 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 442,419 Sage-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 188,44 GBP wert. Damit wäre die Investition um 21,88 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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