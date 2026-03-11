Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Sage-Investment
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Sage-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,61 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,134 Sage-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 8,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,48 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,48 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Sage belief sich jüngst auf 7,83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
