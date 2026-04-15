Sage Aktie

Sage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03

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Performance unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sage gewesen.

Sage-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,45 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 549,924 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 8,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 134,05 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 31,34 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Sage einen Börsenwert von 7,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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