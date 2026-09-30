FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sage-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Sage-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 7,10 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 409,034 Sage-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 687,36 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 29.09.2026 auf 9,71 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 36,87 Prozent.

Insgesamt war Sage zuletzt 8,82 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at