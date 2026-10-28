Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Sage-Investition im Blick
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28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Sage-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,11 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,059 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (11,51 GBP), wäre die Investition nun 161,82 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,82 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sage eine Marktkapitalisierung von 10,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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