Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Sage-Investition im Blick
|
25.03.2026 10:04:44
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Sage-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sage-Papier 6,17 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 622,060 Sage-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 13 051,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,05 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,51 Prozent.
Sage war somit zuletzt am Markt 7,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sage PLC
|
25.03.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Titel Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sage von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Sage PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sage PLC
|9,39
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.