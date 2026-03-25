FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sage-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Sage-Einstiegs gewesen.

Die Sage-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sage-Papier 6,17 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Sage-Aktie investiert, befänden sich nun 1 622,060 Sage-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.03.2026 13 051,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,05 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,51 Prozent.

Sage war somit zuletzt am Markt 7,44 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at