Sage Aktie
WKN DE: A1WYYZ / ISIN: GB00B8C3BL03
|Rentable Sage-Anlage?
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Sage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sage von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sage-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,83 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Sage-Aktie investiert hat, hat nun 127,738 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (11,45 GBP), wäre das Investment nun 1 462,60 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,26 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Sage eine Marktkapitalisierung von 10,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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